İZMİR'İN Çiğli ilçesinde alışveriş için gittiği markette çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak can veren polis memuru Mehmet Sıddık Temel (51), memleketi Erzurum'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin tabutuna sarılan 3 çocuk annesi Sibel Temel, "Ocağımı yıktılar, ocakları yıkılsın" dedi.

Olay, önceki akşam İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana gelmiş, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, markette alışveriş yaptığı sırada çıkan tartışmada açılan ateş sonucu sol koluna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmıştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Temel tüm çabalara karşın kurtarılamamıştı.