2024 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK burs/kredi başvuru sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı? aramaları yoğun olarak yapılıyor. İşte 2024-2025 KYK burs/kredi başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
KYK burs/kredi sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi Kasım ayında açıklanması bekleniyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.