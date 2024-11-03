2024 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK burs/kredi başvuru sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı? aramaları yoğun olarak yapılıyor. İşte 2024-2025 KYK burs/kredi başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler...