Mustafa Kemal Atatürk bu yıl çeşitli etkinliklerle anılacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yılında İzmir'de çok sayıda etkinlikle anılacak. Bu kapsamda 350 metrelik dev Atatürk posteri ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" yapılacak. 10 Kasım saat 13.00'te Alsancak Limanı önünde toplanacak yurttaşlar, 14.00'te yürüyüşe başlayacak. Kortej 1. Kordon'dan Cumhuriyet Meydanı'na ilerleyecek.

Orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in librettosunu yazdığı ve bestelediği "Sensin Atatürk!" adlı senfonik melodram ise 10 Kasım saat 20.00'de İzmirliler ile buluşacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da düzenlenecek etkinlik, ücretsiz olacak. Atatürk'ün İzmir'i adlı fotoğraf sergisi de İzmir Sanat'ta 8 Kasım saat 18.00'de açılacak. Ücretsiz sergi, 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.