İzmir’de feci olay! Balkondan düşen işçi zemine çakıldı

"İNSANLARIN HAYATIYLA OYNUYORLAR"

Dayısı Polat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Nurullah Tuncer, "Yıllardır bende bu işin içerisindeyim. İnsan ailesiyle birlikte balkonda oturamayacak mı? Ailesiyle birlikte aşağıya mı gelsin. Böyle bir saçmalık olmaz. Dayım 4 çocuğunu geride bıraktı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İşçilik böyle yapılmaz. İnsanların hayatıyla oynuyorlar. Bu kadar ince beton olur mu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.