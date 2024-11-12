Arsa 3. kez satışta: Değeri düştü

MENEMEN'DE 153 bin 258 metrekare büyüklüğündeki parsel bir kez daha satışa çıkarıldı. Daha önce 459 milyon TL'den satışa çıkarılan parsel önce 390 milyon TL'ye, ardından 300 milyon TL'ye indi. İzmir'de aldığı satış kararı ile tartışmalara neden olan Menemen Belediyesi bir parseli daha vitrine çıkardı. İlçenin Maltepe Köyü'ndeki 153 bin 258 metrekare büyüklüğündeki 1521 parsel bir kez daha satışa çıkarıldı. Halihazırda imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan parsele 300 milyon TL bedel biçildi. Satışa çıkarılan parsel ise yakın zamanda satışa çıkarılan İzmir'in 4'üncü serbest bölgesi olacak olan Menemen Serbest Bölgesi'nin yanı başında yer alıyor. Öte yandan daha önce 2 kez satışa çıkarılan parselin muhammen bedelinin düştüğü görüldü. İlk olarak 459 milyon TL'den satışa çıkarılan parsel ikinci satışta ise 390 milyon TL bedel biçildi.