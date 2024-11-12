İzmir’de Sayıştay temizliği: Raporda adı geçenler görevden alındı

Sayıştay'ın 2023 yılına dair denetim raporunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevden almalar gerçekleşti. Raporda en dikkat çekici olan nokta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dış ilişkiler Danışmanı Onur Kadir Yüce ilgili tespitler olmuştu. Raporda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin giderlerinin mevzuata aykırı şekilde İZFAŞ tarafından karşılandığı belirtilmişti. Denetçi raporunda Başkan Danışmanı'nın giderlerinin şirket tarafından karşılanmasının mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekilmişti.

ADAYLIĞINI KOYMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, rapor sonrası Eryüce'nin danışmanlık görevine son verdi. Eryüce İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de alındı. Eski başkan Tunç Soyer'in de danışmanlığı yapan Onur Kadir Eryüce, CHP'den Urla Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

İZFAŞ'TA DEĞİŞİKLİK

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan flaş bir hamle daha geldi. Tugay, eski başkan Ahmet Piriştina'nın başlattığı Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer'in devam ettirdiği, büyükşehir belediye başkanının aynı zamanda İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olması geleneğine son verdi. Tugay, görevini Genel Sekreter Ramazan Tezcan'a devretti. Öte yandan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu'nun da dün akşam saatlerinde istifa dilekçesini verdiği öğrenildi.