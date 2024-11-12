Lüks cip 3 gence mezar oldu

Kapadokya'dan dönen 5 arkadaşın içinde bulunduğu lüks cip, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza, 1 Kasım'da TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kapadokya'ya bir organizasyondan dönen 5 arkadaşın içinde bulunduğu, Doğukan İçem'in kullandığı cip, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine yoldan çıkıp yön levhasının beton direğine çarptı.

Feci kazada sürücü Doğukan İçem ile Ferit Azad Çölçınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Birand Akatak (31), T.C.U. (22) ve M.K. (20) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Ayrı Gitme' şarkısına yaptığı remiksle tanınan DJ Birand Akatak da can verdi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İzmirli DJ Birand Akatak, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Akatak'ın Kapadokya'da düzenlenen bir organizasyona DJ'lik yapmak için arkadaşlarıyla birlikte gittiği, feci kazanın ise dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Arkadaşı Semih Çalışır, "Aslanımızı, evladımızı Birand Akatak'ı kaybettik! Sözün bittiği yer derler ya ordayız! Başımız sağolsun" diyerek acılı haberi paylaştı. Geçirdiği trafik kazası ardından hayata tutunamayan DJ Birand Akatak'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.

BİRAND AKATAK KİMDİR?

Türk elektronik müzik sahnesinin tanınmış isimlerinden olan Birand Akatak, özellikle Aleyna Tilki'nin "Ayrı Gitme" şarkısına yaptığı remixle büyük beğeni topladı. Geniş kitlelere ulaşan Akatak, İstanbul'un önde gelen kulüplerinde performanslar sergiledi. Elektronik müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinen sanatçı, başarılı projelere imza attı.