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Haberler İzmir İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yurt dışında örgüt toplantılarına katıldıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

AA
İzmir’de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve yurt dışında örgüt toplantılarına katıldıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgüt içerikli dijital materyal bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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