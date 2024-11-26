İzmir’de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve yurt dışında örgüt toplantılarına katıldıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgüt içerikli dijital materyal bulundu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.