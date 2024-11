Üçyol’un merdiveni saatli bir bomba”

İZMİRLİLER uzun süredir, metro istasyonlarına inen yürüyen merdivenlerin çalışmamasından dolayı mağduriyet yaşıyor. Gencinden yaşlısına herkes merdivenleri inerken ve çıkarken zorlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz aylarda metro merdivenlerini ağır bakıma aldığını ve kısa süre içerisinde bitireceklerini söylemişti. Fakat o süre boyunca merdivenler çalışmamaya devam etti.

Birkaç gün önce de 'Merdivenlerin yüzde 95'i tamamlandı. Asansörlerin de hepsi faal olarak hizmet veriyor' ifadelerini kullandı. Yeni Asır ekibi olarak metroları gezdik ve neredeyse büyük çoğunluğunun hala bakımda olduğunu, hiçbirinin tamamlanmadığını kanıtladık.

Yeni Asır ekibi olarak geçtiğimiz hafta İzmir'deki yürüyen merdiven sorununa dikkat çekmiştik.

HEPSİ AĞIR BAKIMA ALINDI

ÜÇYOL Metro'nun yürüyen merdivenlerinden birisi geçtiğimiz aylarda bir anda ters dönerek 11 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Önceki senelerde iki kazanın daha yaşandığı Üçyol metro merdiveninde bu sorunun üçüncü kez yaşanmasının ardından bütün metro merdivenleri ağır bakıma alındı.

Aylardır da çalışmalar bitmedi. Yaklaşık 12 yıldır İzmir metrolarının bakımını yapan firmanın sahibi Turgut Savaş, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Firma sahibi Turgut Savaş, arkadaşımız Gülden Metin Körken'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savaş, "Geçen yıl, Üçyol'daki ünitelerin metal ömrünü tamamladığını ve değiştirilmesi gerektiğini dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilettik fakat dinlemedi. Bize seçim mi kaybettireceksiniz diye çıkıştı" dedi.

BU HAYATİ BİR MESELE

İZMİRLİLERİ uyaran Turgut Savaş şu ifadeleri kullandı: "Binerken inerken dikkat edilsin. Yürüyen merdivenler kullanılmasın. Üçyol metro merdivenleri saatli bomba. Her an her şey olabilir. Burada iş hayati bir mesele.

Üçyol'da beton merdiven de yok, hepsi yürüyen merdiven sistemi. Çok tehlikeli.

İzmir metrolarının üstesinden gelmek her firmanın işi değil. Mesela en önemli konulardan birisi de incir pimleri incelmiş. Biz bu konuda da uyardık. Bir zincirin kırılması demek üzerinde insan varsa onu öldürmesi demek.

Eğer böyle devam ederlerse bir kaza daha yaşanabilir ve orada insanların canı tehlikede."

'SEÇİMLER VAR, KAYBEDEMEYİZ'

SAVAŞ, "12 yıldır İzmir metrolarının bakımını yapıyoruz ve son 8 yıldır da yedek parça dahil tüm riski üstelenerek çalışıyoruz. Burada geçtiğimiz yıl, Üçyol'daki ünitelerin metal ömrünü tamamladığını ve değiştirilmesi gerektiğini dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilettik fakat dinlemedi.

Ardından Aralık ayında bir kaza yaşandı ve biri ağır toplam 5 vatandaş yaralandı.

Bunun üzerine sözlü uyarılarımızı yazıya dökerek bir rapor hazırladık ve sunum yaptık. Sunumda her ünitenin kapatılıp yenilenmesi gerektiğini söyledik. Üçyol metronun ünitelerinin ömrünü tamamladığını ve çok ciddi kazalara yol açacağını ilettik. Ama bize cevapları 'Önümüzde seçimler var, bize kaybettirmek için özellikle mi yapıyorsunuz?' oldu. Üzerimizdeki baskılar arttı ve mobbing uygulandı" dedi.

ASANSÖRLERE DE DİKKAT EDİLSİN!

ASANSÖRLERİN de bakımlarının yapılmadığına dikkat çeken Turgut Savaş, "Asansörler 'kırmızı' kategoride. Kontrolleri yapılmamış, binilmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

'NEDEN ÇALIŞMA YAPILMIYOR?'

"BİZ 1 milyon 230 bin TL aylıkla bütün işi yaparken şimdiki firmaya ortalama 3 milyon TL ödeme yapıldığını duyduk" diyen Savaş, "Ben şunu soruyorum: Ünitelerin dörtte biri hala yatıyor. Bu 4-5 aylık süre içerisinde kaç milyon liralık yedek parça borçlanması yaptınız? Neden işler yürümüyor? Bu para İzmirlinin parası. İzmirlinin parasıyla nasıl cirit atabiliyorsunuz?" dedi.

YEDEK PARÇASI TÜRKİYE'DE YOK

SADECE Üçyol metro merdivenlerinde böyle kazaların yaşanmasının sebebini de açıklayan Savaş, "Üçyol merdiveni ağır tip bir merdiven. Çift motor ve yatay yapıda. Bu merdiven tipi Türkiye'de hiç yok. 25 yıldır günde aralıksız 20 saat çalışıyor. Diğerlerinde ise yedek parça temini daha hızlı ve kolay olduğu için revizyon yapılabiliyor. Ama Üçyol'da bu mümkün değil hatta kendi imalatçısında da yok. Biz kalıplarını artık kendimiz yaptırıyoruz ama bir yere kadar ilerleyebiliyoruz" dedi.

"TUGAY'A DA ULAŞAMADIK"

TUNÇ Soyer döneminde başlayan yürüyen merdiven sorunlarının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde de devam ettiğini belirten Savaş şöyle söyledi: "O gün kaza olduğunda ve 11 kişi yaralandığında Cemil Tugay'ı üç kere aradım ama bir türlü ulaşamadım. Sekreteri aracılığıyla bizi hep metroya yönlendirdi. Ama biz orayla sorunu çözemediğimiz için ona ulaşmaya çalıştık. Beş dakika bile dinlemedi. Ardından ağustos ayında bizim sözleşmemiz birdenbire feshedildi ve paramız ödenmedi. Ama biz yine de çalışmalarımızı yapmak istedik."