İzmir Büyükşehir’in mağdur ettiği: Kooperatif üyeleri savcılığa başvurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzbeton denetiminde kooperatifler eliyle başlattığı kentsel dönüşüm projelerinde mağdur olan kooperatif üyeleri, haklarını aramak için mahkemeye başvurmaya başladı. Edinilen bilgiye göre; Gaziemir İş İnsanları Konut Kooperatifi (Gazi City), Haziran ayında yapılan genel kurulda önemli bir değişim yaşamış, üyeler yeni bir yönetim oluşturmuştu.

Tunç Soyer

USULSÜZLÜKLER SIRALANDI

Ali Alpyavuz, Serhat Altın ve Hasan Ulu'dan oluşan yeni yönetim, göreve geldikleri günden itibaren önceki dönemin hesap ve defterlerini detaylı bir incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda yeni yönetim, tespit edilen tutarsızlıklar ve şüpheli işlemler nedeniyle, avukatları Nilgün Dağgeçen aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, defterlerdeki ve kayıtlardaki usulsüzlüklerin detaylandırıldığı belirtildi. Uzundere 3. Etap New Town Projesi'ni yürüten Yeni İş Alemi Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nin üyeleri de, Mart 2024'ten bu yana olağanüstü genel kurul talebinde bulunuyordu. 100'ün üzerinde üye, genel kurul taleplerine yanıt alamayınca, avukat Nilgün Dağgeçen aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şenol Aslanoğlu

KANUNA AYKIRI SÖZLEŞME

Suç duyurusunda, geçmiş genel kurul kararlarındaki çelişkili durumlar ve kanuna aykırı olduğu iddia edilen sözleşmeler gündeme getirildi. Üyelerin, suç duyurusunda kooperatif yönetimindeki usulsüzlüklerin yasal yollardan çözüme kavuşmasını talep ettiği öğrenildi. Gazi City projesini yürüten yeni yönetimin eski Başkan Tunç Soyer, İzbeton eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile tüm eski kooperatif yöneticileri ve denetçileri hakkında, New Town projesindeki kooperatif üyelerinin de eski Başkan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ile mevcut kooperatif yöneticileri ve denetçileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Heval Savaş Kaya

Daha önce Gazi City Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un, New Town Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda CHP Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özden Yerlikaya'nın, Yaka City İş İnsanları Kooperatifi ile Burano Murano İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifi kurucusu olarak CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ismi geçiyordu.