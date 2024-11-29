  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de eve silahla ateş açan şüpheliler böyle kaydedildi

İzmir'de eve silahla ateş açan şüpheliler böyle kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 2 şüpheli bir eve silahla ateş açtı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İHA
İzmir’de eve silahla ateş açan şüpheliler böyle kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 22 Kasım'da Güney Mahallesi'ndeki bir ev gece saatlerinde adrese gelen 2 şüphelinin hedefi oldu. Şüphelilerden birinin tabancayla eve defalarca ateş açıp diğer şüpheliyle bölgeden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların hedefi olan ikamet zarar gördü.

Saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri Y.H. (35), ve A.G. (44) isimli şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H., adli kontrol şartıyla serbest kalırken A.G. ise tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA