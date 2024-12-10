  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İzmir'in Bayraklı, Gaziemir, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 10 Aralık Salı İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN
İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 10 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI OSMANGAZİ 10.12.2024 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GAZİEMİR ZAFER 10.12.2024 saat 10:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN VİLLAKENT 10.12.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ KAYAKÖY, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR 10.12.2024 saat 08:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

TORBALI İNÖNÜ 10.12.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA