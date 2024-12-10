İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 10 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI OSMANGAZİ 10.12.2024 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ZAFER 10.12.2024 saat 10:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 40 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT 10.12.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR 10.12.2024 saat 08:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ 10.12.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.