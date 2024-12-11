Bergamalı kadınlar ata mirası halıcılığa sahip çıkıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan halıcılık, kadınlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı Dokuma Sanatçısı Kadriye Yakar (63), halıcılık kültürünün yok olduğunu, ata kültürüne sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Hedefimiz; Bergama halılarının yok olma kültüründen uzaklaştırıp, günümüze taşımak. 2000 çeşidin üzerinde Bergama halı ve kilimleri var" dedi.

'GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK'

Kadriye Yakar, Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde halı öğretmenliğinden emekli olduktan sonra kooperatifi kurduğunu belirtip, "Dünyaca ünlü Bergama halıları yok olmaya yüz tutmuştu, tanıtımı yapılmıyordu. 2009'da emekli olduğumda yetiştirdiğim öğrencilerimle kooperatifi kurduk. Bergama halılarını gün yüzüne çıkardık. Şu anda da İzmir Kalkınma Ajansı ile Bergama halılarını UNESCO'ya taşımak için çalışıyoruz. Köylerde ve merkezdeki kadınlarımıza tezgah imkanı sağladık, üretimlerine destek verdik. 150'yi aşkın kadın evlerinde ve köylerde üretim yapıyor" dedi.