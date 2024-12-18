Karabağlar’da kriz büyüyor

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile partisinin Meclis üyeleri arasında sular durulmuyor. Başkan Kınay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve 10 yıl belediye meclis üyeliği yapan Levent Yıldır'ın arası, kentsel dönüşüm tartışmalarıyla açılmıştı. Kınay'ın, Yıldır'la ilgili rahatsızlığını Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay'a taşıması ipleri tamamen kopardı.

PARTİLİLER DE ŞİKAYETÇİ

Kınay ve Yıldır arasındaki "kriz" bir süre sonra diğer meclis üyelerine de sıçradı. CHP'nin önemli isimlerinden Savaş Akıncı da Kınay'a tavır aldı. Ayrıca; meclis üyeleri Selami İyier, Kerim Ülge, Kemal Özdönmez, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal Uçar, Serkan Yıldız, Nedim Topal, Ceren Leyla Gür Önalan, Osman Sarı da başkanın yönetim anlayışına ve belediyeyi belli isimlerle yönetmesine bayrak açtı. Bardağı taşıran son damla ise, Levent Yıldır ile bir grup meclis üyesinin bir mahalle ziyaretinde gerçekleşti. Doğalgazla ilgili bir vatandaşın sorusuna Yıldır'ın, "Bu bahsettin yerin imar planı yok, onun için de doğal gaz gelmesi mümkün değil" sözleri ortalığı karıştırdı. Yıldır'ın bu sözlerini öğrenen Kınay'ın da öfkelenerek, "Biz orayla ilgili çalışma yaptık ve meclisten geçirdik. Bu sözler kasıtlı söyleniyor" dediği öğrenildi.

HER YERDE YENİ TARTIŞMA

Kınay, muhalif meclis üyelerinin mahalle gezilerine karşı; açık ofis uygulaması ile başkanlık makamını mahallere taşıdı. Ancak bu uygulamayla birlikte Fahrettin Altay Mahallesi'ni davet dışı bırakması, Kınay'ın Muhtar İkbal Kaytancılar'la da arasının açık olduğu ve bu nedenle mahalleyi cezalandırdığı iddialarına neden oldu. Ayrıca, Kınay'ın bir dernek ziyaretinde, partililerle tartıştığı ortaya çıktı. Bir partili delegenin, "Sayın başkan güzel işler yapın ki sizi sahada savunabilelim. Ancak şu anda savunacak durumda değiliz" sözleri Kınay'ı sinirlendirdi. Kınay'ın, "Bazı arkadaşlarımız toplantılar yaparak doğal gazın gideceği mahallede doğal gaz gelmeyecek diyor. Bu siyasi ahlaksızlık. Başka bir şey değil! Siz kimin ağzıyla konuşuyorsunuz merak ediyorum" sözleri partide şok etkisi yarattı.