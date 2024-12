Güneydoğunun rutini Tire’de de yaşanıyor: Sabahları onsuz güne başlanmıyor

"HER GÜN İZMİR DIŞINDAN İNSANLAR GELİR"

Kebabın sadece bir gün değil her sabah yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Hasan Sanlı, şöyle devam etti:

"Her gün İzmir dışından insanlar gelir. Önceleri daha erken başlardı servis; baba mesleği zaten. Babam Ali usta, her gün gece 00.00'da gelir, gece 03.00'te kebap hazır olurdu; ama gün geçtikçe artık süre uzadı ve bizde 06.30'da servise başlıyoruz. Öğlene doğru en geç saat 11.00 gibi biter kebap ve çorba."

Kebabı tadan vatandaşlarda, bu yöresel lezzet için Tire'ye geldiklerini ve farklı bulduklarını söyledi.