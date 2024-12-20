Güneydoğunun rutini Tire’de de yaşanıyor: Sabahları onsuz güne başlanmıyor

İŞTE LEZZETİN SIRRI
Kebap ustası Hasan Sanlı (54), kuyu kebabı ve çorbasının asırlara dayandığını söyledi. Tirelilerin güne kebapla başladığını anlatan Sanlı, hazırlıkların gece saat 02.00'de başlayıp 06.30'da servise çıktıklarını, kebap ve çorbanın saat 11.00'e kadar bittiğini söyledi.
Sanlı, "Genellikle Güneydoğu'da etin sabah tüketildiği düşünür; ama Tire'de de bu gelenek yıllardır var. Kuzunun her yerinden kebap yapılıyor. 2 saat civarında, etin yoğunluğuna göre pişme süresi var. Et ateşte değil, tuğlada pişiyor; ateş tuğlası değil, normal dolu tuğla. Odunlar köz halini aldığında biz onları alıyoruz. Kuyunun içinde yine tandır çorbası kazanımız var. Çorba kaynarken, kuyunun içi buharla kaplanıyor. Yumuşak olmasının nedeni işte oradan çıkan buhar. Etler piştikçe de o çorbanın içine akıyor. Lezzeti buradan geliyor" dedi.