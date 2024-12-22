Belediyede maaş krizi

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi patlak verdi. Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde başlayan ve bir türlü çözülemeyen maaş krizi, yeni başkan Yıldız Ünsal döneminde de devam ediyor. Belediye bünyesindeki 3 şirkette çalışan işçilerin bir kısmı aylardır maaşlarının tamamını alamazken, bir kısmı da bölük pörçük ödemelerle geçiştiriliyor. Bunların yanı sıra ciddi mobbingle mesaiye devam eden belediye personeli, Başkan Ünsal'ın ilgisiz tavırlarına maruz kalıyor. Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hasan Ünal, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

'AYLARDIR PARA YOK'

Hasan Ünal, "Karşıyaka Belediyesi'nde 3 şirket var. Personel AŞ., Kent AŞ. ve Kordelion AŞ. Yaklaşık 1.5-2 ay önce Kordelion'a 100 kişi almışlardı. Şu ana kadar maaş olarak sadece 9'ar bin lira yatırmışlar. Kent AŞ. çalışanları ise son 3 aydır (eylül, ekim, kasım) maaşlarını alamamış. Mağdur olan işçi sayısı 600'ün üzerinde. Bu insanlar tefeciden borç alıyorlar, bankadan kredi kullanıyor. Birçoğunun kredibilitesi dolduğundan dolayı bankalar para da vermiyor. Bu nedenle de tefecilere yönelip geçimlerini bir şekilde sağlamaya çalışıyorlar. 3 ay boyunca bir işçinin maaş alamaması çok kötü bir şey. Ev kirası, çoluk çocuğun ihtiyaçları, mutfak masrafları, faturalar vs. bunları nasıl ödeyecekler? Anlaşılabilir gibi değil" yorumunu yaptı.

İKRAMİYE MAĞDURLARI

Çalışanlardan büyük bir çoğunluğunun da ikramiye mağduru olduğunu belirten Ünal, "Kent AŞ çalışanlarının ikramiyeleri içeride duruyor, onları da alamıyorlar. Belediyenin merkezinde çalışan bin 200 civarındaki Personel AŞ. kadrosunun ise maaş alacakları yok ancak 4 aylık ikramiyeleri hala ödenmemiş. Bunlar da kişi başı 40 ila 60 bin lira arasında. İşçilerin yanı sıra memurlar da muzdarip. Memurların 17 bin liralık sosyal denge tazminat hakları var. Onlar da 3 veya 4 aydır bu tazminatlarını alamıyor. Memur da perişan, işçi de perişan" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, paraları ödemediği gibi akşamları da konserde eğleniyor. 'MOBBİNG UYGULUYOR'

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın hem ilgisiz hem de manevi duygulardan yoksun olduğunu ifade eden Hasan Ünal, "Sendikalar tarafından maaş konuları kendisine sorulduğunda ise 'Şu anda durumumuz böyle. İstemeyen, beğenmeyen istifa eder gider' şeklinde gayet rahat, larç yanıt vermesi, vurdumduymaz bir tavır içerisinde olması kabul edilebilir bir durum değil. Bu maddi sıkıntıların beraberinde işçiler üzerinde ciddi bir mobbing var. Çalışanların kendiliğinden işi bırakıp gitmesi için yıldırma politikası uygulanıyor" şeklinde konuştu.