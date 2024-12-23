Şahinel'e 'Kanser riskin var, derhal rahminin alınması gerekiyor' diyerek ameliyatla rahmini ve kendisinden habersizce sağlam iki yumurtalığını alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. M.İ. ile özel tıp merkezi sahipleri Opr. Dr. G.D. ve Uzm. Dr. M.Ç.'ye Sağlık Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi soruşturma izni verilmesine karşı çıkan doktorların itirazı kesin olarak reddetti. Yeni Asır'ın geçen yıl gündeme taşıdığı skandalla ilgili Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nca hazırlanan raporda, Ayla Şahinel'in acil operasyona alınmasını gerektirir nitelikte bilgi ya da bulgu olmadığı, cerrahi tedavi yerine öncelikle medikal tedavi yönteminin seçilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti. Şahinel, tıp merkezine ve olayda sorumluluğu bulunan 3 doktora karşı başlattığı hukuk savaşında ilk mücadeleyi kazandı. Sağlık Bakanlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. M.İ. ile usulsüz ve yetkisiz ameliyathanede bu operasyona izin veren özel tıp merkezi sahipleri Opr. Dr. G.D. ve Uzm. Dr. M.Ç. hakkında soruşturma izni verdi. .

'ORGANLARIMI ALDILAR'

AYLA Şahinel, "Benim vücudumdan habersiz sağlam organlarımı aldılar. Benim evime değil, vücuduma hırsız girdi. Ciddi anlamda mağdurum. Türk adaletine güveniyorum ve sorumluların gereken cezayı alacağına inanıyorum" dedi.