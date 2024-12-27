Bayraklı’nın başkanı kadın düşmanı

Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li İrfan Önal, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın Sığınma Evi'ni kapattı. Kadın dernekleri ise bu hareketi üzerine İrfan Önal'ı yanlıştan dönmesi için uyardı.

Şehir dışından İzmir'e öğrenim görmeye gelen üniversite öğrencilerine hizmet vermesi için açılan 22 odalı ve 80 öğrenci kapasiteli belediye yurdunun da kapısına kilit vuran Önal, daha önce belediye meclisinde bu kurum ve kuruluşların neden kapatıldığı yönelik sorulara da, "Depreme dayanıksızdı" gibi yanıtlar vermişti.

İrfan Önal'ın kadın sığınma evini kapatması tepkilere sebep oldu. Tüm Bel Sen İzmir ve 2 No'lu Şube Kadın Komisyonu da geçtiğimiz günlerde Bayraklı'daki kadın sığınma evinin kapatılmasına tepki göstermişti.

Önal'ın ilk gözden çıkarttığı hizmetlerin aslında belediyelerin vermesi gereken ana hizmetlerden biri olduğuna dikkat çeken kadın dernekleri ise CHP'li İrfan Önal'a bu yanlıştan dönmesi gerektiğini belirterek aldığı kararları kadın düşmanlığı olarak nitelendirdi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten kadın dernekleri ise mağduriyetlerin devam etmesi halinde eylem ve etkinlikler yapacaklarını vurguladı.

KANUNLAR BUNUN İÇİN NE DİYOR?

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusundaki kanun, şiddete maruz kalan veya şiddet tehdidi altındaki kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını kapsıyor. Buna göre şiddet mağduru olan herkesin kanunun sağladığı koruma tedbirlerinden yararlanma hakkına sahip. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde ise, "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır" hükmü yer alıyor. Yani her 100 kişi için 1 sığınak açılması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altındaki diğer belediyelerin de mali durumları ve hizmet önceliklerine göre kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilme yetkileri bulunuyor.

'YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ'

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İzmir İl Temsilcisi Arzu Günaydın, "İzmir ilinde Büyükşehir Belediyesine ait 2, Ödemiş Belediyesine ait 1, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı 3 Kadın Konukevi bulunmaktadır. Bayraklı belediyesi kadın konukevinin, tadilata gireceğini ve kasım ayında tekrar faaliyete geçeceklerini düşünüyorduk. Fiziksel şartlarının iyileştirilmesini beklerken kapatılma haberi üzücü oldu. İçişleri Bakanlığı'nın nüfusu 100 bin olan belediyelerin kadın konukevi açmaları gerektiği konusunda talimat yazısı var. İlimizde de 13 ilçe var nüfusu 100 bini geçen dolayısıyla barınma sorunu yaşayan kadınların güvenli bir ortamda barınmalarının sağlanması önemli. Keşke ihtiyaç kalmasa da kapatılsa ancak durum ortadayken kadın sığınma evinin kapatılmasının yanlış olduğunu düşünüyor ve bu yanlıştan hızla dönülmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

'BUNA ÇOK ÜZÜLDÜK'

Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Başkanı Av. Hülya Çağlayan Gültekin ise "Maalesef Bayraklı Belediyesi mevcut sığınma evini tadilat bahanesi ile kapattı. Belediyeler Kanunu'na göre nüfusu 100 bini geçen il ve ilçe belediyelerinin kadın sığınma evi açma zorunluluğu var. İzmir'de bunu yerine getiren yalnızca Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi. Kadına karşı şiddetin arttığı ve nerdeyse her gün bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü günümüzde, kadınların can güvenliğinin sağlanması için sığınma evlerine ihtiyaç var. Biz Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi olarak Bayraklı Belediyesi'nin mevcut sığınma evini kapatmasını üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

'BİZLERİ RAHATSIZ ETTİ'

İzmir Kadın Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Reyhan Gümüşkaya şöyle söyledi: "Bayraklı Belediyesi tadilat için sığınma evini kapatacağını söyledi ama bir daha da burayı hizmete açmadı. Tadilat yapıldığına ve devam ettiğine dair de bir açıklama yapılmadı. Tarih de vermediler. Uzun süredir birlikte çalıştığımız personelin açıklama dahi olmadan birimlerinin değiştirilerek görevlerinden alınması İzmir Kadın Dayanışma Derneği olarak bizi çok rahatsız etti. Bu gelişmelere karşı açıklama yaparak tepkimizi koyduk. Bundan sonra şiddete maruz bırakılan kadınlar nereye gidecek? Her ilçe kendi hizmetini verse en azından İzmir'de daha çok kadına destek olunur."

'UYGULAMALAR HATALI'

Kadına yönelik şiddet ve cinayet davalarının ısrarlı takipçisi olan Avukat Sibel Önder, "Eğer kadın sığınma evini bir belediye başkanı da kapatırsa zor da kalan kadınlar ne yapsın? Akla gelen ilk soru bu. Belediye başkanının yapmış olduğu uygulamaların hatalı olduğu sabittir. Bu konuyla ilgili yasal çalışmaları zaten kurum avukatları gerçekleştirmektedir. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın aldığı bu kararın bir kadın düşmanlığı olduğunu düşünüyorum. Başka bir açıklaması olamaz" dedi.