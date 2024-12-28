Film gibi vurgun: Sazan sarmalı gerçek oldu

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu. Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Mahir İpek gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı filmindeki gibi benzer yöntemlerle onlarca kişiyi 20 milyon liranın üzerinde dolandıran 7 kişilik şebeke, Mersin, Adana ve İzmir'de ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çetenin emlak alım satım sırasında bir yakınımın üstüne evi satış yapacağız diyerek parayı alıp ardından da vurgunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı.