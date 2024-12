İzmir beyaz gelinliğini giydi! Yüksek kesimler karla kaplandı

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

ATV aracı ile karda dolaşan Uğur Karadağ, "Çok eğlenceli, çok keyifli. Yakaköy tarafında oturuyorum ve sabah uyandığımda her yerin bembeyaz olduğunu gördüm. ATV ile kar yağan yerlerde dolaşmak istedim" dedi. Çocuklarla birlikte karın keyfini çıkaran Arslan ailesi de kar topu oynadı. Baba Sadık Arslan, "İzmir Bornova'da oturuyoruz. Bu mevsim İzmir'in ilk karı galiba. Çocuklar da her zaman göremiyor tabi kar yağışını. Şimdilik kar topu oynuyoruz, bakalım kardan adam yapabilecek miyiz" dedi. Anne Sevgi Arslan ise, "Evimize yağmıyor diye Beşyol köyüne geldik. Karı çok seviyoruz her zaman göremediğimiz için. Çocuklarımız için geldik" dedi. Kar topu oynayan çocuklar da üşüdüklerini söylerken kar gördükleri için çok sevindiklerini söylediler.