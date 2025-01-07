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Haberler İzmir Mimar Kemalettin Moda merkezi ‘Daltonlar’ kıskacında

Mimar Kemalettin Moda merkezi ‘Daltonlar’ kıskacında

İzmir’de tasarımın kalbi Mimar Kemalettin Moda Merkezi, Daltonlar isimli suç örgütünün kıskacı altında. İddiaya göre, çete esnaftan haraç toplamak istiyor.

ÖZEL HABER FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Mimar Kemalettin Moda merkezi ‘Daltonlar’ kıskacında

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Mimar Kemalettin Moda Merkezi, son günlerde moda ve tasarımla değil çetelerle anılmaya başlandı. Polis ekiplerinin nöbet tutmaya başladığı moda merkezinde iddiaya göre, İstanbul merkezli Daltonlar Çetesi, işyerlerinden haraç toplamak istiyor. Çetenin esnafa zor günler yaşattığı ileri sürülürken, bazı işyerlerinin de kurşunlandığı iddia edildi.

Mimar Kemalettin Moda merkezi ‘Daltonlar’ kıskacında

KİMSE KONUŞMAK İSTEMİYOR

Öte yandan liderliğini kırmızı bülten ile aranan 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar suç örgütüne geçtiğimiz yıl Kafes 41 Operasyonu düzenlenmişti.

Mimar Kemalettin Moda merkezi ‘Daltonlar’ kıskacında

Beratcan Gökdemir

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, operasyon kapsamında suç örgütlerine silah temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden de 1'i tutuklanmıştı.

Mimar Kemalettin Moda merkezi ‘Daltonlar’ kıskacında

Mimar Kemalettin Moda Merkezi, sadece mevcut tasarımcıları değil, aynı zamanda geleceğin moda endüstrisini şekillendirecek genç yetenekleri de teşvik eden modanın kalbi olarak adlandırılıyor.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi, eğitim programları ile genç tasarımcıların gelişimine büyük katkılar sağlarken, son günlerde çete ve kurşunla iddiaları nedeniyle kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Bazı işyeri sahiplerine konuyla ilgili konuşmak isteğimiz kabul edilmezken, polisin de 24 saat modanın kalbi olan merkez içinde tedbir aldığı ve 24 saat nöbet tuttuğu görüldü.

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