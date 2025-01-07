Mimar Kemalettin Moda merkezi ‘Daltonlar’ kıskacında

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Mimar Kemalettin Moda Merkezi, son günlerde moda ve tasarımla değil çetelerle anılmaya başlandı. Polis ekiplerinin nöbet tutmaya başladığı moda merkezinde iddiaya göre, İstanbul merkezli Daltonlar Çetesi, işyerlerinden haraç toplamak istiyor. Çetenin esnafa zor günler yaşattığı ileri sürülürken, bazı işyerlerinin de kurşunlandığı iddia edildi.

KİMSE KONUŞMAK İSTEMİYOR

Öte yandan liderliğini kırmızı bülten ile aranan 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar suç örgütüne geçtiğimiz yıl Kafes 41 Operasyonu düzenlenmişti.

Beratcan Gökdemir

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, operasyon kapsamında suç örgütlerine silah temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden de 1'i tutuklanmıştı.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi, sadece mevcut tasarımcıları değil, aynı zamanda geleceğin moda endüstrisini şekillendirecek genç yetenekleri de teşvik eden modanın kalbi olarak adlandırılıyor.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi, eğitim programları ile genç tasarımcıların gelişimine büyük katkılar sağlarken, son günlerde çete ve kurşunla iddiaları nedeniyle kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Bazı işyeri sahiplerine konuyla ilgili konuşmak isteğimiz kabul edilmezken, polisin de 24 saat modanın kalbi olan merkez içinde tedbir aldığı ve 24 saat nöbet tuttuğu görüldü.