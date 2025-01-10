Dayakçı doktora Meclis sürgünü

DEVREYE MECLİS GİRDİ

İZMİR Ödemiş'te görevli Bio Kimya Uzmanı Doktor Atike A.A, aynı hastanede görev yapan eşi Dahiliye Uzmanı Doktor Serdal A. tarafından darp edilince şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, iddiaya konu olan iki doktorun Ödemiş Devlet Hastanesi'nde görev yapmasının uzaklaştırma kararına aykırı olduğuna karar verdi.

Savcılığa başvurup eşinden gördüğü şiddet sonucu kafatasında kırık oluştuğunu iddia eden Doktor Atike A.A, bu iddiasını Adli Tıp raporuyla ispatladı.

Atike A, mahkeme kararına rağmen dayakçı eş ile aynı hastanede görev yapmaya devam etmek zorunda kalınca bu durumla ilgili TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na bireysel başvuruda bulundu.

Dayakçı Doktor Serdal A, artık Torbalı'da görev yapacak.

BAŞKA İLÇEYE ATANDI

KOMİSYONUN girişimleri sonucu İl Sağlık Müdürlüğü, aile içi darp ve şiddet iddialarına konu olan Dahiliye Doktoru Serdal A'yı Torbalı Devlet Hastanesi'ne atadı. Kararı değerlendiren TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, şiddet gören kadın doktorun eşiyle aynı hastanede çalışmasının uzaklaştırma kararına aykırılık oluşturduğunu, bu aykırılığı giderdiklerini kaydetti.