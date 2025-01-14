Büyükşehir’in İstanbul’daki arsası tekrar satışa çıkarıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, aralarında İstanbul'a okumaya giden üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması amacı ile 1960 yılında Beyoğlu'nda belediyenin satın aldığı 967 metrekarelik yurt arsanın da bulunduğu birçok taşınmazı satışa çıkartmak için harekete geçti.

Daha öncede satışa çıkarılan yurt arsasında indirime gidilerek bu kez 180 milyon lira istenirken, Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı 103 parselden toplam 969 milyon 583 bin 150 TL gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İzmir'in Konak, Foça, Bornova, Çiğli ve Buca ilçelerinde yer alan 102 ile İstanbul Beyoğlu'nda yer alan 1 parsel satışa çıkarıldı. Parsellerin 90 tanesi Foça'nın Yenifoça ilçesinde yer alıyor.

YAPILAŞMA İZNİ BULUNUYOR

ÖTE yandan Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili aldığı satış kararında ise İstanbul Beyoğlu'ndaki arsası dikkat çekiyor. Parsel ticaret alanında kalıyor ve 8 kata yapılaşma izni var. Ancak parselin işgal olduğu notu da satış ilanında yer aldı. Parsel üzerindeki işgal Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Raporlarda kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımı sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden Büyükşehir Belediyesi'nin faydalandırılması istenmişti.