İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Ocak Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 19 OCAK PAZAR
BORNOVA KOŞUKAVAK, BİRLİK, TUNA, MERİÇ
9.01.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN FATİH
19.01.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KEMER, HACIHASAN, YILANLI, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, KAZANLI, CEVİZALAN
19.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
19.01.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
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