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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 19 Ocak Pazar

İzmir'de su kesintisi 19 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ilçeleri ve süreleri merak ediliyor. İşte 19 Ocak Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Ocak Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 19 OCAK PAZAR

BORNOVA KOŞUKAVAK, BİRLİK, TUNA, MERİÇ

9.01.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN FATİH

19.01.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KEMER, HACIHASAN, YILANLI, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, KAZANLI, CEVİZALAN

19.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER

19.01.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Pazar İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Pazar İzmir’de su kesintisi 19 Ocak Pazar

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