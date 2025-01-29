Konak’ta 8 otel ve 19 pansiyonun ruhsatı iptal

KONAK Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve geldiğinden bu yana ilçede yapılan denetimler sonucu 8 otel ve 19 pansiyonun ruhsatının iptal edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Mutlu, "Konak'ta güvensiz işletmelere geçit yok. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız denetimler sonucunda, 3 otel ve 2 pansiyonun ruhsatını itfaiyenin sakıncalı raporlarına dayanarak iptal ettik. 4 otel ve 16 pansiyonun ruhsatını Turizm İşletme Belgesi eksikliği nedeniyle iptal ettik. 1 otel ve 1 pansiyonun ruhsatını ise imar aykırılığı nedeniyle iptal ettik" ifadelerini kullandı.