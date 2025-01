İzmirli Gülsüm nine Yeni Asır’a konuştu: Ölmeden önce tek dileğim Erdoğan’ı görmek

İzmir'de yaşayan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı'nın en büyük arzusu ölmeden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek. İzmirli Gülsüm Nine, "Ölmeden önce dünya gözüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek çok istiyorum" ifadelerini kullanarak nedenini ise şöyle açıkladı: " Cumhurbaşkanı'nın rahmetli annesine olan saygı ve sevgisini haberlerde hep izledim, çok beğendim. Benim hiç çocuğum olmadı. Ben de beni öyle seven bir evladım olmasını isterdim."

Eşini kaybettiği için 45 yıldır yalnız yaşayan Gülsüm Sakallı, kendi yemeğini pişirdiğini ve ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi. Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Gülsüm Nine'ye 'manevi torunum' dediği yakını Gülce Sakallı da yardımcı oluyor.

HEYECANLA BEKLİYOR

Yeni Asır'a konuşan Gülsüm Nine, "Ben Atatürk'ü de hatırlıyorum, Menderes'i de, İnönü'yü de... Şimdi ise anne sevgisini yüce gören ve ülkesini seven bir lider olan Erdoğan ile oturup sohbet etmek, ona kendi ellerimle bir bardak çay ikram edip birlikte içmek istiyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın 1 Şubat Cumartesi günü kongre için İzmir'e geleceğini duyan Gülsüm Nine 'Cumhurbaşkanını belki görürüm" umuduyla büyük bir heyecanla bekliyor. '

'YÜRÜME İMKANIM YOK'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Gülsüm Nine, "Eğer yürüme imkanım olsa ben senin mitingine gelirdim Reisi Cumhurum. Ama işlerin müsaitse ve zamanın varsa beni görmeye gelirsen çok mutlu olurum" dedi.