Türkiye’de doğan ilk Asya fili! İzmir 14 yaşında

"İZMİR'İN DOĞUM GÜNÜ İÇİN GELDİM"

Ziyaretçilerden Yamaç İnak da üç köpeği olduğunu ve her yıl onların doğum gününü kutladığını ancak ilk kez bir filin doğum günü partisine katıldığını vurguladı. İnak, çok güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Fil İzmir'in doğum gününü kutlamak için geldim. Benim için çok güzel bir anı oldu. Daha önce bir filin doğum günü kutlamasına katılmamıştım. O da çok heyecanlıydı" ifadelerini kullandı.

PASTA KESİLDİ

Fil İzmir'in pastasını yedikten sonra babası Winner'ın bulunduğu alana doğru hızla gitmesi dikkat çekti. Program kapsamında, park çalışanları da üzerinde "İlk göz ağrımız İzmir, İyi ki doğdun" yazılı pasta kesti. "Begümcan", "Winner" ve yavruları "İzmir", "Deniz" ve "Ege"den oluşan Türkiye'nin ilk fil ailesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatlarını sürdürüyor.