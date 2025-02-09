Türkiye’de doğan ilk Asya fili! İzmir 14 yaşında

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğum günü coşkusu yaşandı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan parkta yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner çiftinin kızlarından olan ve Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan İzmir'in 14. yaş günü kutlandı. İzmir, kardeşleri Deniz ve Ege'nin de katıldığı kutlamada, bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan pastayı, büyük bir iştahla yedi. Parkın ziyaretçileri de kutlamaya alkışlarla eşlik etti.
"İZMİR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Okyay, "Coşkuluyuz. İzmir'imiz, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz. İzmir bizim için çok önemli. Son derece uysal bir kız. Annesi ve kardeşleri ile aynı ortamda yaşıyor. Çok mutluyuz. Güzel bir an. Herkesi bu güzel fil ailesini görmeye İzmir Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz" dedi.