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Haberler İzmir Oğlundan babasına kök hücre nakli

Oğlundan babasına kök hücre nakli

SEVAL KONURALP

Giriş Tarihi: Gazete

Oğlundan babasına kök hücre nakli
İZMİR'DE lösemi teşhisi konulan Yadigar Yavuz (68), oğlundan nakledilen yarı uyumlu kemik iliğiyle sağlığına kavuştu. Torbalı'da yaşayan 3 çocuk babası emekli öğretmen Yadigar Yavuz, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Akut miyeloid lösemi teşhisi konulduktan sonra tedavisine İzmir'de başlanan Yavuz için doktorları kemik iliği nakli kararı verdi. Hastalığı ilerleyen Yadigar Yavuz için doktorları, oğlu Selçuk Yavuz'dan (44) yarı uyumlu kök hücre nakli yapmaya karar verdi. Yavuz, geçen ay oğlundan nakledilen yarı uyumlu kemik iliğiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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