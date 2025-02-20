Volkanik patlamaya karşı çalışma yapılmalı”

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir'de doğal afet tehlikeleri dediğimizde sadece deprem, tsunami ya da jeolojik tehlikeler yok, dünyada gözlenen bütün doğal afetler ilimizde belli zamanlarda etkili oluyor. Çok alışık olmadığımız bir afet türü de karşımızda; volkanik patlama. Volkanik patlamayla ilgili de çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

Santorini'de geçmişte 4-5 farklı volkanda patlama gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, Santorini küllerine İstanbul, İsrail, Mısır'da, Burdur, Fethiye ve Çeşme'de rastlandığını söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, "Patlamanın olduğu günün ve haftanın meterolojik olayları buna karar veriyor, rüzgarın yönü, hızı külü taşıp bir yere bırakıyor. Volkanik patlamada o dönemin iklimi önemli, örneğin rüzgar kuzeybatıya doğru eserse bize gelmeyecek ama doğuya doğru eserse Türkiye doğrudan etkileyecek. Volkanik patlama sonrasında hava kirleniyor, solunum güçlüğü yaşanıyor, hava ulaşımı aksıyor, tarımsal alanlar olumsuz etkilenir ya da çatısı zayıf olan köy evlerinin çatısı çöker. Bu patlamaya karşı da herkesin cebinde ağzını ve burnunu kapatacak bir mekanizma olması gerekiyor" dedi.