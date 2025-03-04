AK Partili Atmaca’dan CHP’li belediyelere kaçak yapı ve deprem eleştirisi: Vicdanlarınız rahat mı?

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'nde AK Parti Meclis Üyesi olan Uğur İnan Atmaca, CHP'li belediyelerin ne kentsel dönüşüm ne de depreme hazırlık konusunda hiçbir çalışma yapmadığını savundu. Büyükşehir'de ve ilçe belediyelerinde kaçak yapıyla yeteri kadar mücadele edilmediğini, yıkım noktasında ihaleye teklif gelmemesi halinde yöneticilerin sorumluluktan da kurtulduklarının altını çizen Atmaca, "Asli görevleri kaçak yapıyla mücadele olan yerel yöneticilerimiz bu sorumluluklarını yıkım ihalesi yapmaktan bir adım öteye taşımıyorlar. Nasılsa ihaleye teklif veren istekli bulunmaması sebebiyle, yıkım ihaleleri iptal oluyor ve yerel yöneticilerimiz sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar. Peki ya vicdanları rahat mı?" dedi. Atmaca, ayrıca CHP'nin sıkça eleştirdiği imar barışından Büyükşehir Belediyesi'ne ait 131 hizmet binasının faydalandırıldığına dikkat çekti.

Uğur İnan Atmaca

İZMİR SINIFTA KALDI

AK Partili Atmaca, deprem kuşağında yer alan İzmir'in kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kaldığını örneklerle açıkladı. Atmaca, 30 Ekim 2020'de İzmir'de, 6 Şubat 2023'te de Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük depremler yaşandığını, son olarak Yunanistan'ın Santorini adasındaki volkanik hareketlilikten dolayı deprem fırtınası olduğunu ancak buna rağmen yerel yöneticilerin depreme karşı önlem almamakta ısrarcı olduğunu vurguladı.

Belediyelerin depreme dayanıksız ve kaçak olan yapılarla mücadelede yetersiz kaldığına değinen Atmaca, "Belediye personeli kaçak yapı veya ruhsat ve eklerine aykırı kısımları tespit ettiklerinde konu encümene taşınıyor. Yasal prosedürlere göre işlem tesis edildikten sonra dosya rafa kalkıyor. Üstüne bir de yıkım ihalesi yaptınız ve ihaleye giren olmadıysa, ohhhh rahatsınız. Yasal sorumluluk üstünüzden kalktı, kuş gibi hafiflediniz. Nasılsa 'İhaleye teklif veren istekli bulunmaması sebebiyle' yıkım ihaleleri iptal oluyor ve yerel yöneticilerimiz sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar" diye konuştu.