“Tugay önce bizim derdimizi çözsün”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğünde, kooperatifler eliyle başlatılan ancak binlerce kişinin mağdur olduğu olayla ilgili, kooperatif üyesi onlarca vatandaş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Konak'taki Egemenlik Binası önünde eylem yaptı.

"GARANTİ VERDİNİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen Koyundere'de yapacağı sosyal konut projesini eleştirerek 'Önce siz buradaki sorunu çözün, bizim mağduriyetimizi giderin' diyen mağdurlar, "Büyükşehir Belediyesi 15 bin liraya konut veriyormuş. Biz çocuklarımızın eğitim hakkını kestik sırf ev sahibi olabilmek için. Bize dönemin genel başkanı Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer garanti verdi. Biz onlara, partiye, belediyeye güvenerek bu projeye giriştik. Daha çoğu inşaatın temeli bile atılmamış" dedi.

Başkan Cemil Tugay'ın, her fırsatta üyelerin haklarını yasal faizi ile birlikte ödeyeceğini söylediğini hatırlatan Kooperatif Başkanı Kadir Özkan, "Kendisine çağrımız bu sorunu nasıl çözeceğini hukuksal dayanaklarıyla birlikte ve detaylarıyla açıklamasıdır" diye konuştu.

New Town, Nova Life, Yaka, Gazi, Murano City, Burano City ve West Kordelion projelerini kapsayan 6 kooperatif birliği adına açıklama yapan Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Örnekköy Kooperatifi Başkanı Kadir Özkan, belediye garantisiyle kurulan kooperatiflerin inşaatlarının yıllardır tamamlanmadığını ve üyelerin haklarının çiğnendiğini dile getirdi.

"ASLA GÜVENMEYİN"

Özkan ayrıca Menemen'de başlayacak olan 3 bin 100 konutluk sosyal konut projesine girmek isteyen vatandaşlara da "Güvenmeyin" çağrısında bulundu. Kooperatif yöneticileri ve üyeleri, üzerinde "Soyguncular, Vurguncular Hesap Verecek" yazılı pankart açarak belediyeyi protesto etti. Basın açıklamasına katılan hiç kimsenin siyasi amaçla hareket etmediğinin altını çizen Kadir Özkan, "Türkiye'nin 3. büyük şehrinin en büyük kamu kurumu olan İBB'ye güvenerek bu kooperatiflere üye olduk ve inşaatları finanse ettik. Bazılarımız ev sahibi olabilmek için çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılamak yerine bu projeye para ayırdık. Zaman içinde inşaatlarımızın akıbetini araştırırken birçok usulsüzlükle karşılaştık. Bunları mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay'a aktarmak ve çözüm bulmasını rica etmek istedik. Ancak aradan geçen 10 aylık süre içinde gördük ki Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcileri, süreci adeta tıkamakta ve kooperatiflerin eski yönetimlerinin yarattığı zararları üyelere ödetmeye çalışmaktadır" dedi.

YENİ MAĞDURLAR YOLDA

İBB Başkanı Cemil Tugay'ın, ayda 15 bin TL taksitle Menemen'de 3 bin 100 konutluk bir sosyal konut projesi yapacağını duyurduğunu hatırlatan Özkan, "Sayın başkan, bizim inşaatlarımızın garantörü sizsiniz. 15 yıl önce başlattığınız ve kentsel dönüşümde finansör olarak kurduğunuz kooperatiflerin inşaatlarını yıllardır bitiremediniz. Bizim evlerimiz yarım yamalak dururken, yeni mağdurlar yaratmak için mi Menemen'de inşaat yapacaksınız? Vay size güvenip o projeye dahil olacaklara. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrımızdır. Belediye bizim konutları bitirmediyse, onları hiç bitiremez. Güvenmeyin" yorumunu yaptı.

Kooperatif üyesi oldukları halde hiçbir toplantıya katılmayan CHP'li yöneticilerin seslerinin çıkmamasına da değinen Kadir Özkan, "Gönül isterdi ki bugün burada bizim gibi kooperatif üyesi olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, iş insanı Serdar Deniz, İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, CHP Bakırköy İlçe Meclisi eski üyesi ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Özden Yerlikaya, CHP milletvekili yakını Erdal Şaroğlu da olsaydı. Ancak onlar mağdurdan ziyade mağduriyet yaşatanlar olduğu için burada bulunmaya sanırız cesaret edemiyorlar" dedi.

"TUGAY ÖZÜR DİLEMELİ"

Ne yazık ki bu isimlerden suça karıştığını düşündüğümüz, kooperatif yöneticiliği de yapmış olan CHP'nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ve diğer CHP'li ya da iş insanı konumundaki bazı kişileri savcılığa şikayet etmek zorunda kaldık. Hal böyleyken, mevcut büyükşehir belediye başkanının, suça karışmış her kim varsa CHP'li de olsa, onlara arka çıkmamasını talep ediyoruz. Hatta CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel, bu kişilerin adı temize çıkana kadar görevlerinden almalı ve bu sorumluluğa daha fazla ortak olmamalıdır. Bizler, soyguncuların ve vurguncuların tespit edilerek hesap vermesi ve hakkımız olan evlerimize kavuşmamız için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Diğer taleplerini de aktaran Özkan, "İBB, sebep olduğu zararları maddi ya da ayni olarak ivedi şekilde karşılamak zorundadır. Hakkını devretmeyip evlerine kavuşmak isteyen üyelere piyasa fiyatlarına göre ve ödenen tutarları da göz önünde bulundurularak makul bir bedel önerilmeli ve ödemeleri vadeye yayılmalıdır. Cemil Tugay, kooperatifzedeleri 'işgalci' olarak tanımlamaktan derhal vazgeçmeli ve bu ifadelerinden dolayı basın aracılığı ile özür dilemelidir" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı

AK PARTİLİ ÇANKIRI: MENEMEN YENİ BİR HÜSRAN MI OLACAK?

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Cemil Tugay'ı eleştirdi. Çankırı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sayın Tugay güzel İzmir'imiz'de sosyal konut projesini Menemen'de başlattığınızı duyurdunuz. Lakin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Botanik EXPO alanı olarak belirlenen kentin kanayan yarası Yeşildere'de, bölge sakinlerine kamulaştırma bedellerini ödemediğiniz için moloz yığınları içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve bundan dolayı mağdur olan vatandaşlar ne olacak?" diye sordu.

NEDEN UMUT TACİRLİĞİ?

BURHAN Özfatura döneminde yapılan EVKA konutlarına devam etmeyenin yine CHP olduğunu dile getiren Çankırı, "Son 15 yılda sadece 980 konut bitirebilen, 6 bin konut diye başlayıp kooperatif rezaletiyle sonuçlanan Büyükşehir olarak, bitmeyen- bitirilemeyen ama yeni projelerle insanlara umut tacirliğiniz nedendir? Yoksa yeni bir hüsranla mı karşı karşıya kalacağız?" dedi.

Cemil Tugay, Menderes'te düzenlenen iftar programına katıldı

TUGAY: İLK GÜNDEN 11 BİN BAŞVURU OLDU

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, katıldığı bir televizyon programında Menemen'de dar gelirliler için yapılacak 3 bin 100 konut için ilk günde 11 bin başvuru yapıldığını açıkladı. 15 bin TL'den başlayan taksit ödemeleri ile projenin gerçekleşeceğini söyleyen Tugay, "30 ilçede benzer işler yapmayı düşünüyoruz. Asgari ücrete bağlı olarak artış olacak. Başvurularda bir puanlama sistemi belirledik. Ev sahibi olmayan, 1-2 yıl içinde ev satmamış olan, İzmir'de yaşayan, evli ve çocukları olanlara daha yüksek puan vereceğiz" dedi. Kent Lokantaları'nda Ramazan ayı boyunca yemekleri ücretsiz vermek için sponsor aradıklarını da belirten Başkan Tugay, " Kent Lokantaları'nda iftar menüsü veriyoruz. 50 TL'lik ücret belirledik. 3 gün ücretsiz dağıtım yaptık. Tamamını ücretsiz yapmak için sponsorlar arıyoruz" diye konuştu.