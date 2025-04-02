İzmir ve Manisa'da CHP'nin "boykot" çağrılarına tepki

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Temur, yazılı açıklamasında boykot çağrısının sadece ekonomik dengeleri bozma girişiminin olmadığını, üretimi, istihdamı ve piyasaları hedef alan sabotaj niteliği taşıdığını ifade etti.
Çağrının Türkiye'nin yerli ve milli sermayesini zayıflatmayı, ekonomik bağımsızlığı tehlikeye atmayı ve küresel sermayeye alan açmayı amaçlayan bir girişim olduğunu savunan Temur, "Oysa ekonomi, milletin ortak emeğidir ve bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareket sanayicimizden esnafımıza, ihracatçımızdan işçimize kadar herkese zarar vermektedir. İzmirli hemşerilerimizi bu tür suni kriz çağrılarına karşı sağduyulu olmaya, dayanışma içinde hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.