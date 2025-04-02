İzmir ve Manisa'da CHP'nin "boykot" çağrılarına tepki

MANİSA

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ise boykot çağrılarının yerli üretim ve ekonomiye darbe vuracağını belirtti.



Yerli markaların Türkiye'nin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve uluslararası pazarlardaki temsil kabiliyetini yansıtan önemli değerler olduğunu ifade eden Kıvırcık, şunları kaydetti:



"Bu firmalar, binlerce çalışana doğrudan ya da dolaylı olarak geçim kaynağı sağlamakta, tedarik zinciriyle geniş ekonomik ekosistemi beslemektedir. Firmalara yapılan boykot, aslında bu firmalardan geçimini sağlayan binlerce vatandaşımızın yaşam hakkını boykot etmektir. Yerli markalarımızın siyasi tartışmaların dışında tutulmasını ve ülke ekonomimizin kendi vatandaşlarımız tarafından etkilenmeye çalışılarak siyaseten haklı çıkılabileceği iddiasından vazgeçilmesi gerektiğine inanıyorum."

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