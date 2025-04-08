AK Parti İzmir’i buluşturan düğün

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın kızı Ebru Kırkpınar ile Mücahit Kotan yapılan düğün ile dünya evine girdi. Çiftin mutlu gününe AK Parti İzmir teşkilatı da, katılım gösterdi.

Düğüne son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kemalpaşa eski kaymakamı ve Siirt Valisi ve Siirt Belediye Başkanvekili Kemal Kızılkaya, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Atilla Kaya da katıldı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da düğünün davetlileri arasındaydı. Genç çiftin nikahını ise Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan kıydı.