İzmir Menemen Belediyesi'nin tarihi geçen açılışları ve hizmetleri içeren 2024 yılı faaliyet raporunu değerlendiren Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Belediye ailemle tarih yazdık" dedi.

Belediye Meclisi'nde raporun okunması ve oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrasında konuşan Pehlivan, "Girmedik mahalle bırakmadık. Bu faaliyet raporu aynı zamanda seçim kazandırmış çalışmaları barındıran, seçim kazanan bir faaliyet raporudur. Menemen'de belediye ailemle tarih yazdık. Türkiye'nin en güzide projelerini aslan gibi bürokratlarımız ve personelimizle Menemen'e kazandırdık" dedi.