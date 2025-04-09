  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Aydın Pehlivan: Belediye ailemle tarih yazdık

Aydın Pehlivan: Belediye ailemle tarih yazdık

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın Pehlivan: Belediye ailemle tarih yazdık

İzmir Menemen Belediyesi'nin tarihi geçen açılışları ve hizmetleri içeren 2024 yılı faaliyet raporunu değerlendiren Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Belediye ailemle tarih yazdık" dedi.

Belediye Meclisi'nde raporun okunması ve oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrasında konuşan Pehlivan, "Girmedik mahalle bırakmadık. Bu faaliyet raporu aynı zamanda seçim kazandırmış çalışmaları barındıran, seçim kazanan bir faaliyet raporudur. Menemen'de belediye ailemle tarih yazdık. Türkiye'nin en güzide projelerini aslan gibi bürokratlarımız ve personelimizle Menemen'e kazandırdık" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA