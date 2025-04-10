  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Yapay zeka ile suçlulara anında müdahale ediliyor

Yapay zeka ile suçlulara anında müdahale ediliyor

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Yapay zeka ile suçlulara anında müdahale ediliyor

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel yönetiminde birçok başarılı operasyonlara imza atan Asayiş Şube Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Bayramı'nda önemli bir projeye imza attı.

Yapay zeka ile suçlulara anında müdahale ediliyor

Suç ve suçlulara karşı amansız mücadele için 7-24-365 gün çalışan polis, suç ve suçluların tespiti ve ihbar mekanizmasında geliştirdiği yapay zeka yüklemesi ile olaylara anında ve hızla müdahale ederek önemli bir başarıya imza attı.

Yeni başlayan projede suçluların bilgisi yapay zeka sistemi ile anında tüm ekiplere iletiliyor. Ekipler bu sayede hızlı yakalama modeli ile çalışmaya başladı. İhbarın gerçek mi, asılsız mı olduğu da bu yapay zeka modeli ile tespit edilebiliyor. Asayiş şube yetkilileri, aynı zamanda ihbarı yapan kişinin de tüm bilgilerine ulaşabiliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA