Yapay zeka ile suçlulara anında müdahale ediliyor

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel yönetiminde birçok başarılı operasyonlara imza atan Asayiş Şube Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Bayramı'nda önemli bir projeye imza attı.

Suç ve suçlulara karşı amansız mücadele için 7-24-365 gün çalışan polis, suç ve suçluların tespiti ve ihbar mekanizmasında geliştirdiği yapay zeka yüklemesi ile olaylara anında ve hızla müdahale ederek önemli bir başarıya imza attı.

Yeni başlayan projede suçluların bilgisi yapay zeka sistemi ile anında tüm ekiplere iletiliyor. Ekipler bu sayede hızlı yakalama modeli ile çalışmaya başladı. İhbarın gerçek mi, asılsız mı olduğu da bu yapay zeka modeli ile tespit edilebiliyor. Asayiş şube yetkilileri, aynı zamanda ihbarı yapan kişinin de tüm bilgilerine ulaşabiliyor.