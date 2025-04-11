AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan Cemil Tugay'a sert yanıt: İzmir’in hali çaresizlik değil beceriksizliktir

SİYASİ ÇIKAR VAR

Kentin yıllardır CHP'li belediyeler tarafından yönetilmeye çalışıldığını hatırlatan Çankırı açıklamasında, "Siyasi çıkarlarıyla bu şehri ipotek altına alanlar, beceriksizlikleriyle 'çaresiz kaldık' diyenlerle aynı kişiler. Dillerine pelesenk ettikleri içi boşaltılmış kavramlarla çeyrek asırdır İzmir'in üzerine kara bulut gibi çöktüler" dedi.

Tugay'ı ve CHP'yi eleştiren Çankırı, "Zihniyetlerinde bir adım öteye geçmek olmadığı için yerlerinde sayıp durdular. Kendi partilerinden devraldıkları belediyelerin borç batağında debelenip duruyorlar. Millete hizmet etmeyi borç bilmeyenler, ödeme sorumluluğundan da haliyle yoksunlardır. Üstelik bugün Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK yapılandırmasına başvurmayan tek belediye olup Karşıyaka Belediyesi'nin bugün hâlâ Sayın Tugay'dan kalma borç enkazı altında can çekiştiğini bir kez daha hatırlatmak da fayda var" dedi.