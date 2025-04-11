İzmir’de 9 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bylock kullanıcısı olan ve ele geçirilen dijital materyallerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemeleri için emniyete sevk edilirken firari olanların ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.