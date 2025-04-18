Büyükşehir’de kıdem tazminatı krizi çözüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduktan sonra aylarca kıdem tazminatı alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan emekli işçilere ödeme yapılacağı müjdesi geldi. Başkan Cemil Tugay'ın talimatı ile emekli işçilerin kıdem tazminatlarının bir kısmının hesaplarına yatırıldığı öğrenildi. İşçilere 300 bin TL ile 400 bin TL arasında değişen ödemeler yapılırken işçilerin alacaklarının 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi. Tazminatların yatırılmaya başlanması üzerine emekli işçiler eylemlerini bitirdi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK ve vergi borçlarına karşılık SGK'ya 87 adet taşınmaz teklifinde bulundu. SGK İzmir İl Müdürlüğü 87 adet taşınmazdan 76 adetinin devrini onayladı. Büyükşehir'in SGK'ya sunduğu 87 adet taşınmazın 861 milyon 984 bin 500 TL değerinde olduğu öğrenildi.