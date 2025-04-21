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Kirlenen Gediz Nehri sağlığı tehdit ediyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kirlenen Gediz Nehri sağlığı tehdit ediyor
İZMİR'DE Foça Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Semih Uzun, bu yıl yağışların az olması nedeniyle Gediz Nehri'nde kirliliğin daha belirginleştiğini belirtti. Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'ndeki kirlilik uzun yıllardır tarımsal üretimi, hayvancılığı ve bölge halkının sağlığını tehdit ediyor. Gediz'den Foça'nın 3-4 mahallesine tarımsal sulama yaptığını belirten Foça Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Semih Uzun, "Tarladaki ürünlerimizi suluyoruz. Fakat Manisa ve Uşak'taki organize sanayi bölgelerinden gelen atıklar sulama sularımızı kirletiyor. Tuzluluk oranı yüksek, kimyasal atık olan suların insan sağlığına ve çevreye büyük zararları var. Bu sularla sulama yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.
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