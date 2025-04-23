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İzmir'de minik denetçiler sahaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ortaokul öğrencilerine ‘Gıda Güvenliği Farkındalık Eğitimi’ verdi. Eğitimlerini tamamlayan minik denetmenler Bayraklı ilçesinde, perakende bir markette denetim yaptı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Son dakika İzmir haberleri... İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bayraklı Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu öğrencilerine 'Gıda Güvenliği Farkındalık Eğitimi' verdi. 70 öğrenciye, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda güvenliği, etiket okuma, son tüketim tarihi, katkı maddeleri ve izlenebilirlik konularında temel eğitim verildi, gıda israfı ve bilinçli tüketici olma konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimi tamamlayan minik denetmenler, Bayraklı ilçesinde perakende bir markette denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Gıda güvenliği, yalnızca yetişkinlerin değil, aynı zamanda çocukların da erken yaşta bilinçlenmesi gereken temel bir konu" dedi.

"BİLİNÇLENMELERİ ÖNEMLİ"
Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü: "İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuklarımızın bu alanda farkındalık kazanması amacıyla özel bir eğitim ve denetim etkinliği planladık. Çocuklarımıza güvenilir gıda, etiket okuma, katkı maddeleri, son tüketim tarihi gibi konularda bilgi verdik, gıda israfını önlemenin önemini anlattık. Onlara yalnızca birer tüketici değil, bilinçli birer birey olarak yaklaşmayı önemsiyor; geleceğin sağlıklı nesillerinin bugünden güçlendirilmesini hedefliyoruz."

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