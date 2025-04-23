İzmir'de minik denetçiler sahaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bayraklı Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu öğrencilerine 'Gıda Güvenliği Farkındalık Eğitimi' verdi. 70 öğrenciye, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda güvenliği, etiket okuma, son tüketim tarihi, katkı maddeleri ve izlenebilirlik konularında temel eğitim verildi, gıda israfı ve bilinçli tüketici olma konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimi tamamlayan minik denetmenler, Bayraklı ilçesinde perakende bir markette denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Gıda güvenliği, yalnızca yetişkinlerin değil, aynı zamanda çocukların da erken yaşta bilinçlenmesi gereken temel bir konu" dedi.