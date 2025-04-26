  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir 5 kardeş yangında can vermişti! Anne için 20 yıla kadar hapis istemi

5 kardeş yangında can vermişti! Anne için 20 yıla kadar hapis istemi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

5 kardeş yangında can vermişti! Anne için 20 yıla kadar hapis istemi

İzmir'de, annelerinin evde bıraktığı 5 kardeşin ölümüne neden olan yangınla ilgili iddianame tamamlandı. Anne hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

5 kardeş yangında can vermişti! Anne için 20 yıla kadar hapis istemi

'ÖNGÖRMESİ LAZIMDI'

Hazırlanan iddianamede, olayda en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuğun anne S.M.A. tarafından uyutulduğu, kadının elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra dışarıya çıktığı ve kapının kolunun bile olmadığı belirtildi. İddianamede, çocukların, yaşları nedeniyle devrilme emniyeti bulunmayan ısıtıcının devrilip yangın çıkartabileceğini bilemeyeceği için annenin bunu öngörmesi gerektiğine işaret edildi. Ayrıca olayda şansa veya başka etkenlere güvenilerek hareket edildiği vurgulandı ve annenin ailevi durumu bakımından mağduriyet yaşadığı tespit edildiğinden şüpheli hakkında indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA