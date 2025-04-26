5 kardeş yangında can vermişti! Anne için 20 yıla kadar hapis istemi

İzmir'de, annelerinin evde bıraktığı 5 kardeşin ölümüne neden olan yangınla ilgili iddianame tamamlandı. Anne hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ÖNGÖRMESİ LAZIMDI'

Hazırlanan iddianamede, olayda en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuğun anne S.M.A. tarafından uyutulduğu, kadının elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra dışarıya çıktığı ve kapının kolunun bile olmadığı belirtildi. İddianamede, çocukların, yaşları nedeniyle devrilme emniyeti bulunmayan ısıtıcının devrilip yangın çıkartabileceğini bilemeyeceği için annenin bunu öngörmesi gerektiğine işaret edildi. Ayrıca olayda şansa veya başka etkenlere güvenilerek hareket edildiği vurgulandı ve annenin ailevi durumu bakımından mağduriyet yaşadığı tespit edildiğinden şüpheli hakkında indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi.