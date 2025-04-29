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İzmir'in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 29 Nisan Salı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de 10 saatlik su kesintisi 29 Nisan Salı

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İzmir’de 10 saatlik su kesintisi 29 Nisan Salı

BAYRAKLI DOĞANÇAY
29.04.2025 saat 10:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR METİN OKTAY, SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER
29.04.2025 saat 09:46 ile 10:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, ÜÇKUYULAR
29.04.2025 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 10 saatlik su kesintisi 29 Nisan Salı

KARABURUN MERKEZ

29.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL
29.04.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KEMER
29.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK
29.04.2025 saat 09:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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