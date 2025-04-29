İzmir'in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 29 Nisan Salı

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Nisan Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BAYRAKLI DOĞANÇAY
29.04.2025 saat 10:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR METİN OKTAY, SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER
29.04.2025 saat 09:46 ile 10:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, ÜÇKUYULAR
29.04.2025 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN MERKEZ
29.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL
29.04.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KEMER
29.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK
29.04.2025 saat 09:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.