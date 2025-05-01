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İzmir'de korkunç olay! Evde otururken canından oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Beydağ ilçesinde 20 yaşındaki Aysun Candan olacaklardan habersiz bir şekilde babası ile birlikte evlerinde oturuyordu ancak bir anda pencereden tabancayla açılan ateş Aysun'a isabet etti. Ne yazık ki genç kız hayatını kaybetti. Polis ekipleri, yaptığı araştırmanın ardından Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı gözaltına aldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Beydağ ilçesinde, tek katlı evde babasıyla oturan Aysun Candan (20), pencereden tabancayla açılan ateşte hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Candan'ın eski sevgilisi H.A. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Babası İbrahim Candan ile birlikte tek katlı evde oturan Aysun Candan'a eve yaklaşan kişi, pencereden tabancayla ateş etti. Kızının kanlar içinde kaldığını gören İbrahim Candan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Candan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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