İzmirliler dikkat! 2-4 Mayıs’ta bu yollar kapalı olacak

İzmir 2-4 Mayıs'ta 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak. Yarış güzargahındaki yollar UKOME kararıyla trafiğe kapalı olacak. Organizasyon nedeniyle bazı ESHOT hatları ile İzmir Metro AŞ'nin işlettiği Konak ve Karşıyaka tramvaylarının sefer programlarında değişiklikler yapıldı.



27 Nisan'da Antalya'da başlayan ve 4 Mayıs'ta İzmir'de sonlanacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6'ncı, 7'nci ve 8'inci etap güzergâhları Kuşadası, Menderes, Selçuk, Seferihisar, Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Konak'tan geçerek Bostanlı İskelesi'nde sonlanacak. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı uyarınca 2 Mayıs Cuma, 3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günleri, İzmir'de yarış güzergahındaki yollar trafiğe kapalı olacak. Bu nedenle bazı ESHOT hatları ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarının sefer planlarında zorunlu değişiklikler olacak.