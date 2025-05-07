Ödemiş’te feci kaza

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı traktör ikiye ayrılırken, sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza Kiraz-Beydağ Karayolu, Kaymakçı mevkiinde meydana geldi. Ödemiş istikametine seyir halinde olan B.H. (39) idaresindeki araç, aynı yöne seyir halinde olan Şakir Şeker (73) idaresindeki traktörün sol arka lastiğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ikiye ayrılırken, sürücüsü de sürüklendi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde traktör sürücüsü Şakir Şeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçtaki A.T. (41), M.H. (51) ve E.H. (52) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.