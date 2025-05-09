"Karşıyaka Belediye Başkanı, Cemil Tugay’ın kuyusunu kazıyor"

Karşıyaka Belediyesi'nde MHP'li Meclis Üyesi Özgür Solmaz'ın geçtiğimiz günlerde öne sürdüğü iddialar gündemdeki yerini koruyor. Solmaz, Başkan Ünsal hakkında, "Beni 'Gizli olsun' diyerek odasına çağırdı, bir evrak verdi ve Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulunmamı istedi" demişti. Başkan Ünsal ise iddiaların asılsız olduğunu, konuyla ilgili bizzat kendisinin suç duyurusunda bulunduğunu dile getirmişti

"BEL ALTI SİYASET YAPIYOR"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Özgür Solmaz'ın kendisiyle makam pazarlığı yaptığını iddia eden Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ı sert sözlerle eleştirdi. Ünsal'ın, yaklaşık 10 ay önce Solmaz'ı odasına çağırarak görüştüğünü, geçmiş dönemde doğrudan yapılan temin ve ihaleler sonucu belediyenin zarara uğratılmasıyla bazı belgeler vermeyi teklif ettiğini ifade etti. Köse, "Behice hanım, Belediye Meclis üyemizi piyon gibi kullanarak, Özgür Solmaz üzerinden Cemil Tugay'a vurmak istedi. 25 Mart 2025 tarihinde CHP'den bir Büyükşehir Meclis üyesi de Solmaz'a, 'CHP'ye geç, Belediye Başkan yardımcısı ol' teklifinde bulundu. Tüm bunlara rağmen, Belediyedeki makamı reddederek dimdik duran Özgür Solmaz'ı karalamaya kalktılar" şeklinde konuştu.

"BAŞKANLIK İÇİN GELMEMİŞ"

Başkan Yıldız'ın, Solmaz'ın kendisinden makam istediğini belirten açıklamalarına da cevap veren Köse, "Gerçekler ortaya dökülünce ayarı kaçan Behice Hanım, bel altı siyaset yapmaya başladı. 2024 yılının Temmuz ayında, gizli kapılar ardında Meclis üyemiz Özgür Solmaz'a dosya pazarlayan kendisidir. Behice Hanımın piyonluk ve kuklalık önerisi kabul edilmeyince, denetim komisyonunda tüm evrakları inceleyip gerçekleri not alan Meclis üyemiz Özgür Solmaz'ı karalamaya kalktı" diye konuştu.

Meclis Üyesi üzerinden Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cemil Tugay'ın kuyusunu kazmaya çalışan Behice Yıldız Ünsal'ın bugünlerde 'iyi yöneticiyim' kendini parlattığını dile getiren Köse, "Meclisi dedikodu kazanına çeviriyor. Soruyorum size bu mu iyi yöneticilik! Siz 5 yıllık Cemil Tugay döneminde yapılan usulsüzlükleri 1 yılda yaptınız. Behice hanım Belediye Başkanlığı yapmaya gelmemiş, sosyal statü kazanmak ve duygularını tatmin etmek için Özgür Özel'in paraşütüyle gelmiş, Belediye Başkanı oldu ama CHP'li olamadı. Soruyorum; Belediyeyi siz mi yoksa başkan yardımcısı atadığınız özel kalem mi yönetiyor? Burası aile şirketi değil, Behice Hanım'ın Karşıyaka'yı batırmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"KANUNA UYMAK ZORUNDA"

Eleştirilerini sürdüren Köse, "Behice hanım ya belediyeyi yönetemiyor, ya dönen dolapları bilmiyor ya da bunların tam merkezinde. Konuşmalarından anladığım kadarıyla sayın Başkan, egosunu tatmin etmek için Belediye Başkanı olmuş. 28 yaşında babanızın miras yedisi olarak geldiğiniz görevleri, başarı sayıyorsunuz. Şundan da çok eminim, Belediye yerine bir magazin sayfası yönetseydiniz eminim ki üstün başarı sağlardınız. Burası emekliliğinizi değerlendireceğiniz, egonuzu tatmin edeceğiniz makam değil. Meclisi keyfinize göre istediğiniz gibi yönetemezsiniz, kanun ve yönetmeliklere uymak zorundasınız" şeklinde konuştu.