Konak’ta Sevgi Yolu krizi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Sevgi Yolu esnafı, Konak Belediyesi tarafından kamuya ait alanların işgal edilmesi gerekçesiyle tezgahlarını geriye çekmesi kararına tepkisini sürdürüyor. Kitapçı ve el işi dükkanlarının sahibi 80 esnaf, tepki olarak 2 Mayıs Cuma günü oturma eylemi yaptı, dükkanlarına pankart astı ve yarım gün kepenk kapattı.

Tepkilerinin ardından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile görüşen esnaf, uzlaşmaya varamadı.

'TEHDİDE MARUZ KALDIK'

Sevgi Yolu Esnafı adına açıklama yapan esnaf İlknur Maral, "Orta yol bulmaya çalıştık, karşımızda olumlu tavır olmadı" dedi. "Kaldırım ve yaya geçidi işgali yapıyorsunuz' diye Konak Belediyesi tarafından yıkım tehdidine maruz kaldık" diyen Maral, "En son Konak Belediye Başkanı'nın da olduğu bir görüşmemiz oldu. Ağaçları, aydınlatmaları ortaya çıkarmamızı, 20 yıl önceki projenin saf haline geri dönmenizi söylediler. Ne ürünleri, ne kendimizi sığdırabileceğimiz bir yaşam alanı olmayacak" dedi.

'İŞGALCİ DEĞİL ESNAFIZ'

MARAL, "Esnafız, kendi emeğimizle kazanıyoruz, işgalci değiliz. Belediyelere sınırlar dahilinde işgaliye ödüyoruz. Yaptığımız tenteler kendi güvenliğimiz ve hava şartlarından korunmak için, kendi bütçelerimizle yaptık" diye konuştu.