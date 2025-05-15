Zehir tacirlerine geçit yok

İzmir'de uygulama yapan yunus polisi, uyuşturucu ticaretinden aranan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi kıskıvrak yakaladı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, asayiş ve güven uygulaması yaptı. Çalışma esnasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kimlik sorgusunda, şüpheli T.A.D.'nin 15 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A.D., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve düzenekler ele geçirildi.

Çalışmalarda 18 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 953 gram esrar-skunk, 32 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

2 KİŞİ CEZAEVİNDE

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs işlemleri için emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.