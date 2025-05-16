İzmir’de suç oranı düştü

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine yılın ilk dört ayına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Elban, geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimiyle karşılaştırıldığında; konut dokunulmazlığı ihlali suçunda yüzde 15, kasten öldürmede yüzde 31, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 19, kişilerin huzur ve sükun bozmada yüzde 4, cinsel tacizde yüzde 18, hakarette yüzde 5, çocuğun cinsel istismarında yüzde 16, kasten yaralamada yüzde 14, cinsel saldırıda yüzde 35 ve tehditte yüzde 14 azalma olduğunu söyledi. Yılın ilk 4 ayında 75 suç örgütünün çökertildiğine vurgu yapan Vali Elban, "Kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü çalışmalarda cezaevine girmesi gereken 7 bin 495 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile mücadelemiz devam ediyor. 2 bin 396 silah ele geçirildi. İlk 4 ayda 113 organize suç örgütüne operasyon düzenlendi ve 75 organize suç çetesi çökertildi. Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 1066 imal ve ticareti ile uğraşan kişilere operasyon yapıldı. Kullanıcı ve diğer kişilere yönelik 7 bin 370 olay tespit edildi. İlk 4 ayda 9 bin 394 kişi gözaltına alındı. 833'ünün tutukluluğu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARTTI

Trafik denetimleriyle ilgili de paylaşımlarda bulunan İzmir Valisi Elban, "Bu yıl yapılan denetimlerde yüzde 73 artış var. 4 ayda 3 milyon 473 bin denetim yaptık. Bu denetimler sonucunda 585 bin 825 araca işlem yapıldı. İşlem yapılan araç sayısı geçen yıla göre yüzde 28 artmış durumda" diye konuştu. Elban, 112'ye yapılan çağrılarda geçtiğimiz yıla göre cüzi bir artış olduğunu söylerken, kentte faili meçhul cinayetin bulunmadığını sözlerine ekledi. Öte yandan Vali Elban, EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen 'EGİAD-ESİAD Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in, Türkiye'nin teknoloji konusunda lider şehri olabileceğini vurguladı.