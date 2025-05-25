Tire’deki sır ölümde esrar perdesi aralandı

İZMİR Tire'de, yüksek gerilim hattındaki yanarak kömürleşmiş cesedin Torbalı'dan Tire'ye intihar etmek için geldiği öne sürülen 22 yaşındaki Abdülsamet Ş.'ye ait olduğu anlaşıldı. Talihsiz gencin, ölümündeki esrar perdesini jandarmanın titiz çalışması ortaya çıkardı. Jandarma ekipleri, ölen gencin parmak izinden yola çıkarak önce kimliğini ardından da ölüm nedenini belirledi. Şahsın otomobil ve telefonunda yapılan incelemelerde yakın arkadaşlarına intihar edeceğine yönelik çeşitli video ve mesajlar gönderdiği öğrenildi.Talihsiz olay, Halkapınar köyü, Çavuşlar mevkiinde meydana geldi.